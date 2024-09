Polícia apreende carros e jet-skis em operação contra estelionato em Ubatuba (SP)

A Polícia Civil apreendeu um carro, avaliado em cerca de R$ 85 mil, além de dois jet-skis e dois veículos de reboque, durante uma operação contra estelionato. A ação aconteceu na segunda-feira (16), no bairro Estufa II, em Ubatuba, litoral de São Paulo. Um casal, de 28 e 32 anos, foi preso.

Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço, com o objetivo de localizar um carro envolvido em um crime de estelionato. A vítima havia vendido o veículo em dezembro do ano passado, em Santo André, mas não recebeu o pagamento, o que deu início às investigações.

Os policiais encontraram o carro assim que chegaram ao imóvel. O casal estava na casa e após a abordagem passaram a acompanhar a vistoria.

Além do carro, os investigadores apreenderam mais de 270 peças automotivas, como rodas, pneus e tanques, sendo que um deles apresentava a numeração suprimida, impedindo a identificação de origem.

Dois jet-skis e dois veículos de reboque também foram encontrados na garagem. No quarto, diversos documentos, 18 eletrônicos, entre celulares e pendrives, cheques de diferentes titularidades, 28 chaves de veículos, nove chips, 16 cartões bancários e seis blocos de dinheiro falso também foram apreendidos.

Após o flagrante, o casal foi preso. O caso foi registrado como receptação, cumprimento de mandado e adulteração de sinal identificador na Delegacia de Ubatuba.