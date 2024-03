Polícia apreende adolescentes com quase 180 kg de maconha dentro de carro roubado em Botucatu

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após policiais militares rodoviários encontrarem quase 180 quilos de drogas em um carro roubado, na rodovia Marechal Rondon, região do Recanto Azul, em Botucatu, no interior de São Paulo. A detenção ocorreu na tarde desta segunda-feira (15).

A equipe realizava uma ação conjunta com a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal, quando abordou um veículo ocupado por dois menores. Durante a vistoria, os agentes encontraram 225 tijolos de maconha, totalizando 179,4 quilos da droga.

Ainda durante a abordagem, os agentes 5º Batalhão de Polícia Rodoviária verificaram que o carro estava com as placas trocadas. Posteriormente, foi constatado que o veículo havia sido roubado no mês passado em Campinas, também no interior do estado.

Os adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa. O caso foi registrado como receptação de veículo e tráfico de drogas na Delegacia Seccional de Botucatu.