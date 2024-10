Polícia apreende 3,6 toneladas de maconha em carga de trigo em Assis

A Polícia Militar apreendeu 3,6 toneladas de maconha escondidas em um caminhão com carga de farelo de trigo em um acesso da rodovia Miguel Jubran, na cidade de Assis, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (4). Conforme apurado, o motorista, que foi preso em flagrante, pegou as drogas em Foz do Iguaçu, no Paraná, para levá-las até o município de São José dos Campos.

Policiais militares da Força Tática foram acionados para prestar apoio à Polícia Federal na abordagem de uma carreta que estaria carregando o entorpecente. As equipes abordaram o suspeito, que apresentou nervosismo.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha em meio a carga de trigo. Devido à quantidade, foi necessário levar a carga até o pátio da base da Polícia Militar Rodoviária para facilitar a vistoria e a contagem dos entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Seccional de Polícia de Assis, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.