Polícia Ambiental apreende animais exóticos em Pet Shop de Campinas

Uma operação realizada pela Polícia Ambiental resultou na apreensão de 13 animais exóticos em um pet shop localizado no bairro Cambuí, em Campinas, São Paulo, nesta segunda-feira (23). A ação foi motivada por denúncias de maus-tratos, embora o proprietário do estabelecimento tenha afirmado que a documentação estava regularizada e que os animais eram bem tratados.

Entre os animais apreendidos, destacam-se três araras, dois jabutis, uma cobra sucuri, uma iguana, e diversas cobras, incluindo a king snake e a milk snake. O valor estimado das cobras comercializadas no local alcança cerca de R$ 6,5 mil, enquanto o Dragão Barbudo é avaliado em R$ 3,7 mil e as araras podem custar até R$ 12,3 mil.

A ação contou com a colaboração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que acompanhou os agentes da Polícia Ambiental durante a inspeção no pet shop. Os investigadores permaneceram no local por aproximadamente seis horas para avaliar as condições em que os animais estavam sendo mantidos.

Após a operação, os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Tietê. A loja poderá enfrentar multas significativas: R$ 9 mil por maus-tratos e R$ 2 mil por expor animais à venda de maneira irregular.

Em comunicado oficial, o pet shop negou as acusações de infração e reafirmou que todos os animais possuíam a documentação necessária. O estabelecimento também enfatizou que conta com uma equipe composta por veterinários e biólogos que supervisiona as condições dos animais diariamente, alegando que o fiscal não detinha conhecimento técnico suficiente para realizar a avaliação.

Além da unidade em Campinas, outra filial localizada na cidade de São Paulo também foi alvo da operação, onde cinco animais foram apreendidos.

A situação gerou repercussão nas redes sociais e nos meios de comunicação locais, levantando discussões sobre a responsabilidade dos estabelecimentos que comercializam animais exóticos.