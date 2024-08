Polícia abre inquérito para investigar torcedor palmeirense por ato obsceno

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o torcedor palmeirense que aparece realizando ato obsceno em um vídeo que circula nas redes sociais.

A DRADE (6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) está apurando o caso após ter conhecimento das imagens realizadas por uma torcedora do Botafogo.

Em nota oficial, o Palmeiras afirma que “não tolera condutas criminosas” e “trabalha para identificar o autor do ato”.

LEIA A NOTA DO PALMEIRAS NA ÍNTEGRA

“O Palmeiras está ciente do caso e trabalha para identificar e punir o indivíduo responsável por este ato deplorável. Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti caso ele seja adepto do programa e a proibição de compra de ingresso para os jogos do clube como mandante.”