Poliana Rocha compartilha momentos de férias com Leonardo

Em uma demonstração de descontração e alegria, a empresária e influenciadora Poliana Rocha atualizou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 17, com uma série de fotos de suas férias ao lado do marido, o renomado cantor sertanejo Leonardo. O casal foi registrado em momentos de lazer com amigos na vibrante cidade de San Antonio, localizada no Texas, Estados Unidos.

No post, Poliana expressou sua felicidade com a legenda “Férias com o marido e amigos”, revelando o clima de celebração e amizade que permeia a viagem. Em um dos stories compartilhados, a influenciadora também mostrou um vídeo onde Leonardo se apresenta cantando na companhia dos amigos, proporcionando aos seguidores um vislumbre do talento do artista e da diversão do grupo.