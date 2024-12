Pole e vitória: Dudu Ferraz estreia em grande estilo em carros GT na Road To 1000 Milhas

Neste fim de semana, o piloto de Pernambuco Dudu Ferraz (Magnum Tires / Setta Combustíveis / Sambaíba / Coach: Elder Martins) viveu um marco em sua carreira ao estrear a bordo de um Mercedes GT da categoria GT4 Light, na Road To 1000 Milhas – 2 Horas de Interlagos. A competição, realizada no autódromo paulista, é uma prova preparatória para as 1000 Milhas de São Paulo, que acontecem em janeiro, em comemoração ao aniversário da capital paulista.

No sábado (21), Dudu Ferraz mostrou que não estava ali apenas para aprender. Em sua primeira experiência no volante do potente Mercedes GT, ele conquistou a pole position da categoria GT4 Light, impressionando equipes e torcedores com sua habilidade e maturidade ao volante.

No domingo (22), o piloto pernambucano voltou à pista para disputar as 2 Horas de Interlagos, a etapa final da temporada 2024 da Road To 1000 Milhas. O evento, que também passou por Goiânia e Velocitta, encerrou o campeonato preparatório para uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro.

Dudu foi o responsável pela primeira parte da corrida, pilotando por uma hora e vinte minutos. Largando da décima quarta posição no geral grid, ele rapidamente mostrou sua capacidade de adaptação e velocidade. Em apenas quinze voltas, Dudu já ocupava a sétima posição no geral e liderava na GT4 Light. Ao fim de sua participação, passou o carro ao companheiro Alexandre Dante, que completou a prova e garantiu o lugar mais alto do pódio para a dupla.

“Foi muito especial conquistar a pole e vencer logo na minha estreia com um carro GT. Eu estava ansioso e nervoso no início, mas, quando entrei na pista, tudo fluiu. Quero agradecer ao meu Coach, Élder Martins que passou tranquilidade e as orientações no fim de semana, mesmo eu tendo apenas 20 minutos de treino. Agradecer à equipe, ao César Fonseca pela oportunidade, também, ao meu companheiro de prova, Alexandre, pela confiança e pelo apoio. Essa experiência me deixou ainda mais motivado para o futuro”, declarou Dudu Ferraz.

Com a performance impecável deste domingo, os holofotes se voltam para a participação de Dudu Ferraz nas 1000 Milhas de São Paulo, marcadas para o final de janeiro. Apesar de ainda não estar confirmado na prova de doze horas de duração, sua atuação em Interlagos aumenta as expectativas e torna difícil imaginar o pernambucano fora dessa grande festa do automobilismo brasileiro.