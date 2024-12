Pokémon, Dinossauros, Toy Story e Jardim do Noel: passeios de Natal nos shoppings da SYN

Então é Natal! E até o final deste mês, os shoppings da SYN estão a todo o vapor para receber seus visitantes que aguardam o ano todo para conferir as decorações e claro, entregarem suas cartinhas e garantirem suas selfies com o Papai Noel. Dinossauros, Toy Story e Pokémon são os personagens que estão presentes na época mais mágica do ano nos malls.

No Shopping Cidade São Paulo, localizado na avenida Paulista, o tema escolhido este ano é o preferido do público geek e das crianças: Pokémon. O personagem fez tanto sucesso no empreendimento, com o Pokémon Go, onde as crianças caçaram o bichinho pelo shopping, que não poderia ser diferente na comemoração natalina.

“Nosso público é tão fiel ao que produzimos ao longo do ano, que esta foi uma maneira de deixar o Natal ainda mais especial, com a licença do personagem que é inédita nos shoppings de São Paulo. Dedicamos aos visitantes, que vivem esse cotidiano conosco, um Natal muito especial”, diz Cindy Beni, gerente de Marketing do Cidade São Paulo.

Já no Shopping D, conhecido como Shopping da Diversão, os animais pré-históricos invadiram o empreendimento para animar as festas de final de ano. Além da decoração natalina, com diversas espécies de dinossauros, os visitantes podem também conhecer o bom velhinho e se divertir em um dos parques T Rex, que são permanentes no empreendimento.

“Os dinossauros, figuras tão queridas pelas crianças, viraram tema de Natal no Shopping D porque entendemos que já fazem parte do nosso DNA. A atração já está sendo um sucesso, assim como já consolidamos a diversão em todas as frentes do shopping”, diz Stella Pinheiro, gerente de Marketing do Shopping D. Ela completa que essa é uma das grandes mudanças pelas quais o empreendimento está passando neste ano, em que completa 30 anos de existência, comemorados com um rebranding geral

O Tietê Plaza traz a atração exclusiva Toy Story, que inclui ambientes interativos para as crianças, espaços totalmente instagramáveis para os visitantes registrarem cada momento. Além da cenografia mágica, os clientes ainda têm a oportunidade de se encontrar gratuitamente com os famosos personagens da animação Woody, Buzz Lightyear e Jessie, em datas especiais até o dia 15 de dezembro.

O Papai Noel também estará no shopping até o final deste mês para receber os visitantes em seu trono. O ambiente principal conta com espaços com atividades interativas e cenários especiais da Disney para divertir a criançada, incluindo a árvore de Natal de 9,10 metros de altura acompanhada de um escorregador gigante do Slinky e a escultura do Buzz gigante de 6,9 metros, localizados na Praça Atrium, no Piso Térreo.

“Estamos muito empolgados trazendo a experiência Disney para o shopping e dar a oportunidade para que o público conheça de perto os personagens licenciados da marca com uma programação de Natal completa. Em 2023, reunimos cerca de 1,3 milhões de visitantes, entre os meses de novembro e dezembro, com a decoração da Disney e acreditamos que neste ano não será diferente”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Tietê Plaza.

Já para quem é da região do ABC, o Grand Plaza recebe seu público com a decoração “Jardim do Noel”, com cenografias espalhadas pelo empreendimento, incluindo o trono do Papai Noel onde o bom velhinho recebe o público para lindas fotos e a árvore master de Natal de 7 metros, localizada no deck do Boulevard Gastronômico, além de divertidos espaços instagramáveis e opções gratuitas de lazer para todos os visitantes.

A principal atração, fica localizada na praça de eventos onde as crianças podem se divertir em um espaço inclusivo com escorregador temático, jogo da memória e balanços, sendo, um deles voltado para cadeirantes, e um trenzinho, para os pequenos sentirem ainda mais o espírito natalino. Os pets também são bem-vindos para aproveitarem o trono pet e posarem para lindas fotos.

“O Natal simboliza alegria, esperança e magia, por isso, preparamos atrações inesquecíveis para levar para cada um o espírito natalino e fazer com que essa época do ano seja ainda mais especial para todos que frequentam o empreendimento”, diz Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Serviço

Shopping Cidade São Paulo

Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista

Shopping D

Avenida Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé

Tietê Plaza

Confira as datas e horários dos encontros com os personagens Woody, Buzz e Jessie:Datas: 14 e 15/12

14h às 14h30 – Encontro com Woody

14h30 às 15h – Encontro com Jessie

15h às 15h30 – Encontro com Buzz

15h30 às 16h – Encontro com Wood

16h às 16h30 – Encontro com Jessie

16h30 às 17h – Encontro com Buzz

17h às 17h30 – Encontro com Woody

17h30 às 18h – Encontro com Jessie

18h às 18h30 – Encontro com Buzz

18h30 às 19h – Encontro com Woody

19h às 19h30 – Encontro com Jessie

19h30 às 20h – Encontro com Buzz

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 – Pirituba.

Grand Plaza

Avenida Industrial, 600 – centro de Santo André