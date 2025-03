Pokémon chega com experiência interativa no Shopping Eldorado

São Paulo recebe uma atração especial que promete encantar crianças e adultos no Shopping Eldorado. Em parceria com a 2a1 Cenografia, o espaço temático do Pokémon foi inaugurado no dia 26 de fevereiro, trazendo um universo de diversão totalmente gratuito e repleto de atividades interativas.

Inspirada no icônico universo dos monstrinhos de bolso, a atração será um verdadeiro ponto de encontro para fãs da franquia. Com funcionamento de segunda a domingo, das 12h às 20h, o evento promete proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família.

“Estamos entusiasmados em oferecer uma experiência imersiva que celebra o universo Pokémon de maneira interativa e divertida. É uma oportunidade única para as famílias se reunirem e criarem memórias especiais”, destaca Danielle Paulino, Diretora Comercial da 2a1 Cenografia.

Atividades imperdíveis:

Máquina de garras de pelúcia para quem completar o circuito

Mesa de atividades (cards e desenhos)

Piscina de bolinhas

Jogos Nintendo (Totens Pokémon unite)

Pescaria

TV vídeo “Adivinhe Quem é Esse Pokémon”

Jogo da memória

Área de Photo Op

Dois totens de power bank para recarregar o celular e jogar Pokémon GO

O evento promete ser um sucesso e tornar-se uma das principais opções de entretenimento em São Paulo.

Serviço Pokémon no Shopping Eldorado

Inauguração: 26 de fevereiro de 2025

Local: Shopping Eldorado

Horário: Segunda a domingo, das 12h às 20h

Entrada gratuita