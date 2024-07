Poesia, música e teatro se entrelaçam na abertura da 23ª FIL de Ribeirão Preto

Declamada, cantada, encenada, dançada, ritmada. A poesia, em suas diferentes possibilidades, dá o tom na solenidade de abertura oficial da 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, no próximo 1º de agosto (quinta-feira), a partir das 19 horas. A cerimônia de abertura, para convidados, autoridades, imprensa e população em geral, acontece na Sala Principal do Theatro Pedro II. A programação se estende por 10 dias e uma agenda com mais de 400 atividades em 20 pontos da cidade.

No histórico Theatro Pedro II, no centro de Ribeirão Preto, a abertura oficial da FIL dá início com a apresentação do Coral da Unaerp no saguão de entrada do teatro. O repertório, que passeia por diferentes estilos, é conduzido pela regente Cristina Modé. Em seguida, às 20h, no palco da sala principal do Theatro Pedro II, a programação segue com espetáculo que entrelaça diferentes linguagens artísticas para o encontro entre a escrita épica do escritor português Luís de Camões e a rebeldia inusitada do poeta brasileiro Ferreira Gullar, dois dos autores homenageados pela 23ª FIL. Toda a dramaturgia da festa de abertura foi construída por Adriana Silva e Priscilla Altran, que assina também a direção. Participam deste momento a Cia Teatral Divino Ato, o Centro Cultural Orùnmilá, o Coletivo Encontrão Poético Slam da Cana e a acordeonista Gilda Montans. “Esta é uma edição muito especial, em que a FIL estabelece uma linha histórica entre as literaturas portuguesa e brasileira, colocando à disposição do público uma agenda que celebra o intercâmbio e a evolução dessas produções, que se interligam a outras expressões de arte como o slam, a música, o teatro. Serão dias de muita descoberta para os visitantes da feira”, comenta Adriana Silva, curadora do evento e vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, entidade responsável pela realização da FIL.

Outro destaque na abertura da 23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto é a presença da filósofa Sueli Carneiro, escritora Educação homenageada nesta edição. Ativista da luta antirracismo e nome celebrado na cena da literatura feminina brasileira, Sueli Carneiro é fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra. Carlos de Assumpção e Perce Polegatto, autores que representam a literatura local e regional, também homenageados da FIL, estarão presentes.

“A proposta desta edição da FIL é convidar as pessoas a um mergulho no passado e no presente, mas com olhar para o futuro da literatura e da leitura na perspectiva da evolução humana”, afirma Dulce Neves, presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.

Toda a programação da 23ª FIL é gratuita, com atividades para público de todas as idades. A agenda completa está disponível no site www.fundacaodolivroeleiturarp.com.

SERVIÇO

Abertura 23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto (FIL)

Data: 1º de agosto (quinta-feira)

Horário: 19h

Evento e local: Apresentação do Coral da Unaerp, com regência de Cristina Modé | Theatro Pedro II (saguão de entrada) / Solenidade de abertura | Theatro Pedro II (sala principal), às 20h

Evento gratuito – sujeito à lotação do espaço

Mais informações:

www.fundacaodolivroeleiturarp.com

Instagram: @fundacaolivrorp

Facebook: @fundacaodolivroeleiturarp

YouTube: /FeiraDoLivroRibeirao

Twitter: @FundacaoLivroRP

Sobre a FIL

A FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) consagrou-se como um dos maiores eventos culturais do país e tornou-se internacional em 2020. Atualmente, possui 24 anos de história e realiza neste ano a sua 23ª edição. A cada ano, a programação reúne autores, artistas, intelectuais, educadores, estudantes e participantes de diversas localidades. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população, o que consolida o objetivo primordial de fomentar a leitura e de contribuir para ampliar os números de leitores do país.

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país. Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade ganhou experiência e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.