Podcasts dos grêmios curumins sobre bullying estão disponíveis para audição

Foram lançados, na manhã desta sexta-feira (14/06), os 27 podcasts e um videocast em libras produzidos pelos estudantes dos grêmios curumins da rede municipal de ensino de Diadema, durante cerimônia no auditório do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro. Os episódios foram gravados durante o mês de maio nos estúdios da Universidade Metodista e já estão disponíveis para audição nas plataformas Spotify e YouTube (links no final da matéria).

O evento contou com a presença do prefeito José de Filippi Júnior, da vice-prefeita Patty Ferreira, da secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, professoras, diretoras, representantes dos grêmios curumins e suas famílias e da Universidade Metodista de São Paulo, parceira no projeto, e convidados.

A cerimônia começou com a exibição do videocast produzido pelos estudantes da EMEB Olga Benário Prestes, com tradução em libras, para acessibilidade das crianças com deficiência auditiva. Em seguida, o prefeito Filippi foi homenageado pelas crianças pelo recebimento do título “Prefeito Amigo da Criança”, concedido pela Fundação Abrinq nesta semana. Elas entregaram ao prefeito uma lembrança e exibiram faixas com os principais programas da Educação de Diadema que beneficiam as crianças, como o Creche Lugar de Criança, Leiturando, Escola que Protege, Escola Bem Cuidada e Fala Curumim, entre outros.

“Esse prêmio não é meu, é de todos vocês que estão aqui e contribuem com a educação das nossas crianças. Professoras, diretoras, coordenadoras pedagógicas, merendeiras, agentes de apoio que, por meio das muitas ações e programas da prefeitura, beneficiam os estudantes da nossa cidade”, afirmou o prefeito. Saiba mais sobre o Selo Prefeito amigo da criança em https://portal.diadema.sp.gov.br/prefeito-de-diadema-recebe-premio-prefeito-amigo-da-crianca/.

Para Ana Lucia Sanches, os representantes dos grêmios têm um grande futuro pela frente: “por meio dos podcasts, essas crianças estão aprendendo a se comunicar, se expressar melhor, e trazem questões relevantes para discussão. Tenho certeza que daqui a 20 anos elas se tornarão lideranças”.

Que história é essa?

O tema deste ano estimula a discussão sobre bullying, o respeito às diferenças e toca em um assunto que afeta os estudantes na escola, na família e na comunidade, aprofundando o tema do ano passado, que foi Cultura de Paz. “Essa discussão tem que extrapolar as paredes da escola, por isso é importante promover um trabalho de divulgação e de conscientização das comunidades no entorno das unidades, para levar essas mensagens ao máximo de pessoas possível”, opinou Elisabete Marques, coordenadora do Núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação.

A vice-prefeita, Patty Ferreira, contou que já sofreu cyberbullying e destacou a importância do projeto. “É dessa forma que as crianças aprendem a combater o bullying desde cedo e vão levar para casa, para suas famílias e para a sociedade essa atitude de não ter preconceito, seja ele qual for”.

O professor Roberto Joaquim de Oliveira, da equipe de formadores da Secretaria de Educação, destaca que o projeto enriquece a prática pedagógica em sala de aula. “Com as oficinas, elaboração e leitura de roteiros e gravação em estúdio os estudantes, junto com os professores, eles percebem que podem tratar um mesmo conteúdo de diferentes formas e linguagens, exercitam a criatividade, a expressão e o trabalho em grupo.”

Para o estudante do 5º ano da EMEB Mário Santalucia, Malcolm Carvalho Santos, de 10 anos, a experiência foi enriquecedora. “Foi um jeito de dizermos para todo mundo que praticar bullying não é legal, deixa as pessoas tristes. E que é possível mudar isso, é só trabalharmos juntos. Acho que deveria haver mais podcasts como esses, com outros temas. Foi muito legal participar!”.

A diretora da escola, Ivone Costa Andrade, diz que a temática mexe com o ambiente da escola. “Em nosso país sempre houve muita intolerância com o que é diferente, seja a cor da pele, o cabelo ou a orientação sexual. O desenvolvimento dos podcasts teve um impacto muito positivo, porque abriu um diálogo para as crianças se expressarem, elas trouxeram situações que as incomodam em casa ou na escola, e esse é o primeiro passo para combater essa prática.”

Humberto Souza dos Santos, pai de Rafael Pereira dos Santos, que cursa o 5º ano na EMEB Zilda Gomes, acha que a iniciativa traz benefícios porque vai engajar os estudantes em uma causa positiva. “Todo esse aprendizado vai fazer parte do processo de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do meu filho como ser humano, para toda a vida. Ele se auto educa, percebe quando algo pode ofender outra pessoa e aprende a respeitar todos como eles são”.

Ouça os podcasts aqui:

Assista ao videocast aqui: