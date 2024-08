Podcast mergulha na relação entre o Rio de Janeiro e o Oceano Atlântico

O Rio de Janeiro tem sua história marcada pela proximidade com o mar, que fez da cidade uma porta de entrada do país, ponto de chegadas e partidas, uma verdadeira “cidade-porto”. Essa profunda conexão com o oceano se deu, em grande parte, pela ligação com a outra margem do Atlântico: o continente africano. Esse é o tema da nova temporada do Podcast Rio Memórias – “Rio Atlântico” – baseado na galeria virtual disponível no site Rio Memórias, com curadoria da historiadora e professora da UFRJ, Monica Lima.

Os seis episódios da temporada que começa no dia 23 de agosto propõem um mergulho nos mares que moldaram a conexão entre Brasil e África a partir de uma perspectiva afrocentrada. As narrativas abordam costumes, práticas, identidades, sabores e saberes afro-cariocas, que transbordam a dor causada pelo colonialismo a milhões de africanos que foram trazidos para o Rio por mais de três séculos.

As entrevistas com especialistas, como Eduardo Possidônio e Nilma Teixeira Accioli, além da própria curadora Monica Lima, nos informam sobre as diferentes nações e reinos de onde partiram os africanos escravizados, a penosa travessia do Atlântico, a chegada em terras cariocas, a vida no novo continente, os retornados à África e a riqueza resultante do encontro das diversas africanidades.

O podcast Rio Memórias chega à sua quinta temporada contando a história do Rio sob diversas perspectivas: seus sons, conflitos, apagamentos e origens. Da fundação da cidade até os dias atuais, são 24 episódios que cobrem 459 anos de história. As quatro temporadas já lançadas somam 134 mil reproduções. “Acreditamos que formas atraentes de contar a história, mostrando novos olhares e perspectivas, contribui para que o carioca conheça melhor as suas origens e valorize mais a sua cidade”, afirma Lívia Baião, diretora do Rio Memórias.

Sobre a temporada

Os episódios serão lançados a cada duas semanas a partir do dia 23 de agosto e terão a participação de um especialista no tema abordado. O convidado do episódio de estreia é o professor da rede pública Eduardo Possidônio, que explica como a presença de africanos de diferentes nações, reinos e povos, influenciou a formação da então capital do Brasil.

O episódio 2, com a participação da historiadora Nilma Teixeira Accioli, tem como foco a travessia do Atlântico: algumas experiências, desde o sequestro até os horrores dentro das embarcações; mas também os preparativos, o imaginário, e práticas marítimas da travessia.

O terceiro episódio é sobre o oceano Etíope — ou o “oceano negro”, como o Atlântico Sul era nomeado na cartografia européia — e as regiões do Golfo da Guiné e da África central. A curadora da galeria Rio Atlântico, Monica Lima, é a entrevistada da vez.

O quarto episódio apresenta o Rio como “cidade-porto”, detalhando a chegada dos escravizados na Baía de Guanabara. A historiadora Martha Abreu ajuda a entender a Alfândega, o mercado de escravizados, a área de embarque e desembarque e tudo o que compunha o chamado complexo do Valongo.

No quinto episódio, Monica Lima volta para contar sobre os “retornados”: africanos que se organizaram para regressar ao continente de origem levando na bagagem elementos culturais adquiridos no Rio. O último episódio convida o ouvinte a um passeio pelo “Rio cidade negra”, descrevendo cenas e construindo paisagens sonoras do século XIX. Neste encerramento, os ofícios, saberes e expressões culturais são explorados sob o olhar da historiadora Lucimar Felisberto.

O podcast Rio Memórias é uma produção documental sobre a história do Rio de Janeiro e do Brasil, e chega à sua 5ª temporada acumulando mais de 134 mil reproduções. É destaque na categoria “História” das principais plataformas de distribuição. Além de atrair o interesse do público – principalmente professores e estudantes – o Podcast Rio Memórias também teve o reconhecimento da crítica ao ser indicado para o Prêmio Roche de Jornalismo, premiação internacional celebrada na Colômbia, em 2022.

O Podcast Rio Memórias é uma iniciativa da Associação Rio Memórias, organização sem fins lucrativos que tem por finalidade o resgate, a promoção e a valorização da história do Rio de Janeiro, promovendo reflexão sobre o passado e contribuindo para a mudança de atitude do cidadão em relação ao patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade.

O museu virtual Rio Memórias completa cinco anos em setembro próximo, somando números expressivos:

37 mil seguidores no perfil do Instagram

440 mil visitantes no site

66 mil views no canal do YouTube

22 galerias temáticas e 3 exposições virtuais

Mais de 100 oficinas realizadas em escolas públicas com 2.500 alunos impactados

30 percursos pedagógicos realizados com 600 alunos impactados

40 oficinas em oito escolas

2 exposições presenciais realizadas: “Rio Cidade Luz” e “Rio 64, a capital do golpe”

O Rio Memórias é patrocinado pela Norsul, Kasznar Leonardos, Impulso e Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura; e pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Banco BTG Pactual e Adam Capital através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS.

Para mais informações, acesse o site www.riomemorias.com.br.