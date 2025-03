Podcast “Diálogos de Integração” estreia com anúncio sobre Margem Equatorial

Já está no ar o primeiro episódio do podcast “Diálogos de Integração”, iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para abordar temas essenciais como desenvolvimento regional, segurança hídrica, Defesa Civil Nacional, além de fundos e investimentos no Brasil.

Com episódios semanais, o programa está disponível no Soundcloud, Spotify e YouTube (em formato de vídeocast) e será distribuído para 6,3 mil rádios em todo o país, incluindo emissoras comunitárias.

No episódio de estreia, sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial, o ministro Waldez Góes anunciou, em primeira mão, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a Petrobras a fazer a limpeza do navio-sonda que será usado na prospecção da área. “É um navio gigante, que vai ser empregado para finalizar o processo de prospecção da Margem Equatorial e depois, logicamente, será tomada a decisão sobre a exploração”, afirmou Waldez.

Segundo o ministro, o navio está na margem nordeste do país e a limpeza deve durar cerca de 60 dias. “É um tempo bastante razoável para que ele fique em condições de ser levado para a Margem Equatorial, ali no Amapá, a 540 km da Foz do Amazonas. E é uma grande notícia, uma vez que estamos falando de quase 50 anos de pesquisas. Agora, estamos mais perto de concluir esse processo”, destacou.

Na entrevista, que durou cerca de 20 minutos, Waldez abordou a expectativa de um impulso de crescimento para o Amapá, os benefícios para a Amazônia e o Brasil, além da importância da preservação da etnobiodiversidade. O ministro também destacou a relevância do novo produto de comunicação do MIDR. “Você que está qualquer local do país, tenha certeza que o podcast aqui do Ministério da Integração vai falar de assuntos do seu interesse. Aqueles que estão na ordem do dia e que você, ao acompanhar, vai ter informações suficientes que poderão auxiliá-lo em qualquer tipo de participação social”, revelou.

Para o chefe da Assessoria Especial de Comunicação do MIDR, Ugo Braga, o podcast aproxima o ministério da população. “Com rápida disseminação de conteúdos e inúmeras possibilidades de atingir amplo alcance territorial, os produtos de rádio ainda são estratégicos para o Brasil, um país diverso, com diferenças explícitas. Assim, a oralidade se apresenta como recurso para a construção de pontes de informação, principalmente fora dos centros urbanos”, afirmou.