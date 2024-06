Podcast Diálogo SP fala sobre os avanços com a retomada das obras do Rodoanel Norte

Uma série de ganhos em mobilidade urbana, logística e geração de empregos será possível com a execução do trecho Norte do Rodoanel. As obras fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado e foram retomadas em abril deste ano, depois da concessão feita pelo Governo de São Paulo.

Neste episódio do podcast Diálogo SP, o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, destaca os principais avanços viabilizados pelo projeto.