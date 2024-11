“Pod do Brilha” recebe Luiz Carlos, da banda Raça Negra

Em uma edição histórica, o “Pod do Brilha”, traz como convidado Luiz Carlos – líder da banda Raça Negra, o artista, que sempre manteve certa distância do formato Podcast, escolheu este programa para abrir o coração e compartilhar histórias inéditas.

Com sua proposta única e envolvente, o “Pod do Brilha”, sob o comando de Brilhantina, talentoso cavaquinista e integrante do Grupo EXALTA (anteriormente Exaltasamba) , se consagra, como uma referência para os fãs de samba e pagode. O podcast, conhecido por suas conversas descontraídas e recheadas de acontecimentos, encerra 2024 com chave de ouro, trazendo Luiz Carlos como convidado especial. Essa participação é inédita, marcante e exclusiva. Luiz Carlos, apesar dos convites consideráveis que recebe para podcasts, nunca havia conciliado sua intensa agenda de shows com esse formato.

Nesta edição, o cantor compartilha histórias emocionantes de sua trajetória, bastidores da formação da Raça Negra e revela projetos futuros para 2025. Como cereja do bolo, Luiz Carlos apresentou ao público interpretações de seus maiores sucessos e até arriscou dedilhar o violão, proporcionando momentos raros de intimidade de um dos maiores ícones da música brasileira.

A popularidade da Brilhantina no cenário artístico é refletida nos convidados que já passaram pelo programa, nomes consagrados como: Eder Miguel (Doce Encontro), Evandro Art (Art Popular), Thiago de Xangô, Wilsinho (ex-Grupo Malícia), Márcio Art (ex-Art Popular), Adryana Ribeiro, Fabinho César (ex-Raça Negra), Biro do Cavaco (do saudoso Biru’s Bar) e Ademir Fogaça (compositor) que enriqueceram as edições anteriores do podcast. Cada episódio reforça o protagonismo de “Pod do Brilha”, como um espaço essencial para o samba e o pagode, com uma lista de convidados que cresce a cada edição.

“O ‘Pod do Brilha’ foi criado este ano a partir do desejo do músico em compartilhar com o público um bate-papo leve, de artista para artista, sem polêmicas ou desconfortos, mas com muitas revelações sobre os bastidores do sucesso”.

“Estou muito feliz. é a realização de um sonho”, afirma Brilhantina, orgulhoso pelo desenvolvimento e audiência do podcast, onde tem a oportunidade de receber grandes amigos para compartilhar experiências, histórias e grandes canções.

Com exibições quinzenais às sextas-feiras, às 19h, o “Pod do Brilha” consolidou parcerias importantes, como a transmissão pela WTJ MINAS TV, alcançando o público de Minas Gerais e outros estados, e agora também pela TV RECÔNCAVO, que leva as edições às cidades principais da Bahia, incluindo Camaçari.

Gravado nos Estúdios Brazucas, em São Paulo, sob a direção de Rubens Júnior, o podcast equilibra a rotina de gravação com a intensa agenda de Brilhantina e do Grupo EXALTA, que segue rodando o Brasil com seus shows.

A edição especial com Luiz Carlos será exibida no dia 20 de dezembro, às 19h. Prepare-se para mergulhar em histórias, canções e emoções que só o “Pod do Brilha”, consegue entregar. Essa edição é a prova de que, no universo dos podcasts, o samba e o pagode retornaram ao seu palco ideal.