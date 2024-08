Poço movido a energia solar garante água potável na Terra Indígena Yanomami

O trabalho das equipes federais na Terra Indígena Yanomami (TIY) segue em diferentes frentes de atuação. Na última semana, militares do Exército, que atuam na chamada operação Catrimani II, realizaram a perfuração de um poço no Distrito Sanitário Especial Indígena em Surucucu. A ação teve como objetivo garantir o abastecimento de água para o Centro de Referência em Saúde Indígena, beneficiando os povos indígenas, militares e os demais agentes federais que atuam nessa região da Terra Yanomami, além de melhorar as condições de saúde. Esses militares fazem parte do 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC).

O poço integra o projeto de construção do Centro de Referência, já em andamento, que visa aprimorar o atendimento em saúde na área. Ele tem uma profundidade de 61 metros e vazão estimada de 3.000 litros por hora, operando de forma contínua. A bomba que realiza a extração da água é acionada por energia solar, o que reduz significativamente os custos logísticos, eliminando a necessidade de transporte de combustível. Além disso, esta solução sustentável minimiza o impacto ambiental, tendo em vista que não há queima de combustíveis fósseis durante a operação do poço.

Após a perfuração desse primeiro poço, a perfuratriz e os militares do 6º BEC continuam o trabalho na localidade. Agora, na Aldeia Koriyaoupe, localizada próxima ao 4º Pelotão Especial de Fronteira (4º PEF). Além da atuação em Surucucu, profissionais do Ministério da Saúde e da Marinha atuaram no transporte de equipamentos da região de Maloca Paapiú para Kayanaú, onde também ocorrerá nova perfuração de poço.

Os trabalhos da operação Catrimani II compõem a megaoperação do Governo Federal na Terra Yanomami. Além do combate ao garimpo, os militares atuam em outras frentes, como na infraestrutura para o abastecimento de água. A coordenação de todo o trabalho na TI é promovida pala Casa de Governo, instalada em Roraima para o acompanhamento e coordenação das equipes federais na pauta yanomami.