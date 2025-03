Poá Fest celebra 76 anos com shows e atrações gratuitas

O município de Poá se prepara para celebrar sua emancipação político-administrativa com o Poá Fest, um evento que marca os 76 anos da cidade. A festividade será realizada na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe e promete uma programação diversificada que inclui shows gratuitos, um desfile cívico, brinquedos infláveis e um bolo comemorativo.

A abertura da festa está agendada para esta terça-feira, 25, com apresentações das cantoras gospel Esther Marcos e Isadora Pompeo. No dia seguinte, a quarta-feira, 26, será a vez da famosa dupla Matheus & Kauan subir ao palco.

Os ingressos para os shows podem ser obtidos mediante a doação de um litro de leite (seja em caixa ou em pó), que deve ser trocado no dia do evento, antes da entrada na área destinada às apresentações musicais. A Prefeitura de Poá informa que as doações serão encaminhadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma praça de alimentação, espaços de inclusão, camarotes, serviços de segurança e diversas outras comodidades para os visitantes.

A administração municipal também destacou que comerciantes interessados em participar do evento têm à disposição a Secretaria de Cultura para orientações sobre o processo de inscrição. O mesmo se aplica a artistas locais e prestadores de serviços que desejam se apresentar ou colaborar durante a festividade.

O tradicional desfile cívico ocorrerá na manhã da quarta-feira e contará com a participação de alunos da rede municipal de ensino, do Grupo Escoteiro de Poá, da Banda Marcial local, além de representantes das secretarias municipais e entidades sociais. Após o desfile, o bolo de aniversário da cidade será cortado em celebração ao aniversário de Poá.

Com essa programação festiva, a Prefeitura convida toda a população a participar das comemorações e desfrutar das atrações preparadas para esta data especial.