Pneus e manutenção preventiva: o segredo para maximizar lucros dos caminhoneiros

No competitivo mundo do transporte rodoviário, cada decisão conta. A escolha correta dos pneus e uma manutenção adequada dos veículos são a chave tanto para o seu sucesso financeiro e a segurança nas estradas. Com os pneus representando o segundo maior gasto no transporte rodoviário, logo após o combustível, a Dunlop Pneus oferece orientações valiosas para que caminhoneiros possam maximizar o desempenho dos pneus, prolongar sua durabilidade e otimizar seus resultados ao longo do tempo.

Escolha do pneu certo para cada tipo de carga e rota

A escolha do pneu ideal é o primeiro passo para garantir a máxima eficiência no trabalho O tipo de caminhão e sua aplicação específica (longas distâncias, distribuição urbana, construção, etc.) determinam o tipo de pneu mais adequado. As dimensões do pneu (largura, perfil e diâmetro do aro) e especificações como a capacidade de carga (índice de carga) e o símbolo de velocidade devem ser compatíveis com as recomendações do fabricante do veículo para garantir a segurança e o desempenho.

Ao selecionar o pneu, é importante considerar também o tipo de estrada e o peso transportado. Para caminhoneiros que transitam por estradas de terra, por exemplo, a escolha de pneus com uma estrutura mais robusta é fundamental, enquanto, para rotas longas em rodovias, é recomendado um pneu que priorize o conforto e a eficiência no consumo de combustível. Pneus inadequados geram desgaste acelerado, reduzem a performance e aumentam os custos de manutenção.

Divulgação/Dunlop

Manutenção preventiva: economia e durabilidade

Uma manutenção inteligente não é um custo, é um investimento com retorno garantido:

• Calibragem Precisa: A pressão correta não só prolonga a vida útil do pneu, mas também otimiza o consumo de combustível.

• Alinhamento e Balanceamento: Realize a cada 10.000 km para evitar desgaste prematuro e garantir uma direção suave e econômica.

• Inspeções Regulares: Identifique pequenos problemas antes que se tornem grandes despesas.

Rodízio de pneus: desgaste uniforme

Para garantir o máximo de vida útil dos pneus, realizar o rodízio entre os eixos do caminhão é fundamental. Esse processo ajuda a garantir que o desgaste ocorra de maneira uniforme, o que evita a troca prematura de pneus. Para os caminhoneiros que percorrem longas distâncias com cargas pesadas, essa prática pode representar uma economia significativa no longo prazo.

Reforma e recapagem: mais economia para o caminhoneiro autônomo

Uma estratégia econômica é a reforma e recapagem dos pneus, que permite que os caminhoneiros reutilizem os pneus de maneira segura. A Dunlop recomenda que a recapagem seja feita antes que os pneus atinjam o limite do TWI (indicador de atingimento de desgaste máximo), garantindo a integridade da carcaça e oferecendo o mesmo desempenho em termos de quilometragem.

A recapagem não é apenas uma opção econômica, é uma decisão inteligente que combina desempenho com responsabilidade ambiental, já que a carcaça pode ser reutilizada com o uso de novas bandas de rodagem.

Descarte correto: responsabilidade com o meio ambiente

No final da vida útil dos pneus, o descarte correto é fundamental para evitar danos ao meio ambiente. A Dunlop é associada da Reciclanip uma organização de referência mundial em logística reversa de pneus uma das maiores iniciativas de logística reversa do país, e apoia programas de reciclagem que transformam pneus usados em materiais para pisos industriais, asfalto-borracha, entre outros. O descarte correto não apenas evita multas ambientais, mas também contribui para um futuro mais sustentável.

“A escolha correta dos pneus e a manutenção preventiva são fatores determinantes para a eficiência e segurança dos caminhoneiros. Com uma boa gestão, é possível reduzir significativamente os custos operacionais e prolongar a vida útil dos pneus, garantindo um desempenho otimizado nas estradas”, comenta Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus.

Para mais informações sobre os pneus Dunlop, visite o site www.dunloppneus.com.br.