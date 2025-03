Pneu de carro tem data de validade: entenda a importância do rodízio de pneus

O bom motorista sabe que cuidar dos pneus é fundamental para a segurança e performance do carro. Mantê-los em bom estado melhora o desempenho do motor, garante maior aderência e até ajuda a economizar combustível.

Mas não se pode esquecer que os cuidados devem ir além da calibragem correta e da verificação dos sulcos. O rodízio de pneus também é um processo que precisa ser feito regularmente. E você sabia que o rodízio de pneus também ajuda a otimizar seu investimento no carro dos seus sonhos? Quer saber por que e quando fazer? Saiba tudo a seguir:

O que é o rodízio de pneus e por que ele é importante?

O rodízio de pneus não é um procedimento obrigatório, mas está na lista de recomendações da maioria dos fabricantes de automóveis. Mas o que é rodízio de pneus?

Como o próprio nome já diz, é o procedimento de mudar a posição dos pneus, minimizando as diferenças entre os desgastes das rodas. “Isso acontece porque na maioria dos automóveis, seja tradicionais, híbridos ou elétricos, o motor envia a tração gerada para apenas um dos eixos”, explica Renan Loffreda, head de Novos Negócios da Zignet.

A maioria dos carros compactos e médios do Brasil, por exemplo, têm tração dianteira, por isso o desgaste dos pneus da frente é bem maior do que os de trás.

Assim, a ideia é que todos os pneus tenham uma degradação o mais parecida possível – o que ajuda a aumentar sua vida útil. “Então ao fazer a mudança entre os pneus, você otimiza seu uso, evitando que um ou dois ultrapassem mais rapidamente do que os demais a profundidade mínima de sulco aceitável, que é de 1,6mm”, informa.

Menos que isso, o pneu é considerado careca, se tornando um risco para a segurança no trânsito, porque aumenta o risco de aquaplanagem, a facilidade de derrapagens, a distância de frenagem etc.

E lembre-se que rodar com pneu careca também é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira, conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Quando fazer o rodízio de pneus?

Não há um padrão de quilometragem para fazer o rodízio de pneus, mas a maioria dos fabricantes indica intervalos de 5.000 a 10.000 quilômetros rodados – mesmo que não haja sinais visíveis de desgaste.

De acordo com os especialistas, se o desgaste chegar a ser notado a olho nu é porque já até passou da hora de fazer o rodízio. “Por isso, mesmo que você não note diferença nos pneus só de olhar, estabeleça uma quilometragem padrão para fazer o rodízio regularmente”, alerta.

Mas, se notar que está havendo desgaste irregular em alguns pneus, não pense duas vezes. “Leve o mais rápido possível a um mecânico de confiança e faça o rodízio. Mas se os sulcos estiverem abaixo de 1,6mm, não tem jeito: é hora de investir na segurança de pneus novos”, ressalta.

Tipos de rodízio de pneus:

Rodízio em veículos com tração dianteira

Como a tração dianteira é bastante comum no país, o cruzamento dianteiro é uma das formas de rodízio de pneus mais populares. “Nesse tipo, os pneus que estão atrás vão para frente, porém com o lado invertido: o pneu traseiro direito vai para o lugar do dianteiro esquerdo e o traseiro esquerdo vai para o lugar do dianteiro direito”, explica.

Loffreda ainda lembra que o cruzamento de posições não vale para os pneus dianteiros: eles vão para trás mantendo a posição original: dianteiro esquerdo no lugar do traseiro esquerdo e o dianteiro direito no lugar do traseiro direito.

Rodízio em veículos com tração traseira ou integral

Quando o carro tem tração traseira é o oposto do descrito acima: os pneus traseiros vão para frente em linha reta e os pneus dianteiros vão para trás de forma cruzada.

Já para os carros com tração 4×4, ou seja, nas quatro rodas, deve ser feito o chamado “rodízio em X”: o pneu esquerdo traseiro troca de lugar com o direito dianteiro e o pneu direito traseiro com o esquerdo dianteiro. Ou seja, todos os pneus trocam de eixo e de lado.

“Mas atenção, veículos utilitários, de luxo ou esportivos, precisam seguir especificamente as orientações do manual do proprietário, já que há outros fatores impactantes que são determinados por suas características especiais”, alerta.

Há veículos que utilizam medidas diferentes nos eixos dianteiro e traseiro. “Nesse caso, o eixo deve permanecer o mesmo, fazendo rodízio apenas em relação ao lado: o pneu dianteiro passa para a esquerda, e o esquerdo passa para a direita, mas o eixo permanece o mesmo. Pode haver, inclusive, orientação para que nenhum rodízio seja feito, o que deve ser respeitado”, ensina.

Rodízio de pneus assimétricos e unidirecionais

A classificação de um pneu como simétrico, assimétrico ou unidirecional é feita de acordo com o desenho da banda de rodagem. “O pneu unidirecional é mais antigo e quase não é utilizado mais. São aqueles que têm ranhuras da banda em V simétricos. Nesse caso, o rodízio deve ser feito mantendo o mesmo lado, trocando apenas o eixo. E se forem assimétricos ou bidirecionais, a troca ocorre da mesma forma ou em X”, instrui.

Rodízio com estepe

Quando o estepe entra no revezamento, o pneu novo deve substituir o dianteiro direito, independente se é do tipo assimétrico, bidirecional ou unidirecional.

“Na troca dos pneus unidirecionais, o estepe deve ser colocado para rodar com o vértice apontando para o sentido de rotação do veículo. O pneu que estava no eixo dianteiro vai para o traseiro, que vira estepe, concluindo o rodízio”, orienta.

Se quiser mudar o pneu do lado direito para o esquerdo, é preciso desmontar da roda para inverter o sentido da banda de rodagem. “Já nos bidirecionais ou assimétricos, o dianteiro direito novo pode tomar o lugar de qualquer outro pneu do veículo, desde que o traseiro esquerdo vá para o lugar do estepe quando a tração é dianteira. No caso de tração traseira, o que deve parar de rodar é o pneu traseiro direito, passando a ocupar o lugar do estepe”, finaliza o especialista.