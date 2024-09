PMs recuperam moto antes de proprietário perceber furto

Na madrugada de domingo (8), os policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pela a Estrada Ecoturistica de Parelheiros avistou uma motocicleta no contrafluxo de direção com dois indivíduos sem capacete. Ao perceberem a aproximação dos policiais militares abandonaram a motocicleta e tentaram fugir a pé, sem sucesso.

Após um breve acompanhamento, a equipe capturou os suspeitos.

Realizada a abordagem, inicialmente nada de ilícito foi encontrado, porém indagados a respeito da motocicleta, e porque estava sem o miolo, confessaram a equipe que furtaram próxima ao local. Momento em que chegou o proprietário, informando que estava numa festa, e só percebeu o furto na hora de ir embora.

Ocorrência apresentada no 101°Distrito Policial, onde foi registrado a ocorrência de natureza Ato Infracional de Furto. A motocicleta foi restituída ao proprietário.