PMs recebem homenagem por ajudar na recuperação de hospital infantil de câncer em Sorocaba

Há 1 mês, o soldado PM Magno estava de folga em sua casa no bairro Wanel Ville, em Sorocaba, quando recebeu o chamado do quartel para fazer uma ação que nunca havia realizado como policial: ajudar a limpar e recuperar o hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci), de Sorocaba, que foi completamente alagado pelas fortes chuvas que atingiram a região.

Como forma de homenagear à ação voluntária prestada ao hospital, nesta terça-feira (20), ele e mais 28 alunos da Escola Superior de Soldados do Comando de Policiamento do Interior (CPI)-7 receberam a láurea de Mérito Pessoal de 5º grau.

“Muito feliz pelo fato de vocês, já no início da carreira, entender o que é ser um policial. A nossa missão extrapola o combate ao crime e proteção às pessoas. Vocês estiveram prontos para ajudar em uma ação que não é princípio de Segurança Pública, mas que foi fundamental naquele momento para recuperar um hospital que cuida de crianças com câncer. Isso não tem preço!”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A soldado PM Garramone também esteve presente na ação. Ela estava trabalhando no quartel quando, por conta própria, decidiu ir até o local. Chegando lá, encontrou uma cena desoladora.

“Tinha muita gente chorando, documentos destruídos, muita sujeira, todos com rodo para tentar afastar a água. A gente chegou e ajudou o máximo que pôde”, disse. “Jamais imaginei que um dia pudesse passar por isso, foi minha primeira vez e me sinto muito grato em ter ajudado”, disse o soldado Magno.

A força-tarefa da população, da equipe do Corpo de Bombeiros e dos alunos do CPI-7 que ajudaram na limpeza, desobstrução de alas e descarte de materiais danificados do hospital, foi reconhecida pela presidente da diretoria executiva do Gpaci, Maria Lúcia Neiva.

“Vocês foram maravilhosos, essenciais, em um momento em que tudo se recuperou praticamente no instante em que vocês estavam lá. Quando vimos o caos que estava o Gpaci, ao mesmo tempo vimos tanta gente colaborando, ajudando, participando, e isso nos mostra que o Gpaci é uma entidade respeitada em Sorocaba e região porque se não houvesse esse reconhecimento, esse respeito, nós não teríamos tido tanta ajuda como tivemos”, disse.

O Gpaci é referência no tratamento da doença e o único hospital infanto-juvenil de câncer da região. Durante esse período de recuperação, o grupo recebeu diversas doações de hospitais, como medicação, aparelhos e alimentos.

“Estamos aos poucos conseguindo recompor tudo. O que tenho a dizer é que a ajuda da população foi muito grande, a ponto de não deixarmos de atender nenhum paciente oncológico”, disse.