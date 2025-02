PMs impedem assalto no Morumbi

No último domingo (16), uma tentativa de roubo a uma loja de informática no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi frustrada pela ação rápida da Polícia Militar. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que quatro indivíduos armados chegaram ao local em duas motocicletas.

Um dos criminosos desembarcou da moto com uma arma em punho e adentrou o comércio, anunciando o assalto. Contudo, ele foi surpreendido pela intervenção dos policiais, que reagiram imediatamente, efetuando disparos contra o assaltante. A reação rápida da PM fez com que dois dos comparsas fugissem do local, enquanto um terceiro ainda tentou atirar nos policiais durante a confusão.

O tiroteio durou aproximadamente 10 segundos, mas felizmente, não houve feridos entre os envolvidos. Apesar da tensão, os criminosos não conseguiram levar nenhum item da loja. As autoridades conseguiram apreender uma motocicleta azul utilizada na ação e as armas utilizadas pelos policiais para análise.

A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial, situado no Jardim Taboão, onde os policiais documentaram o caso como roubo tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A investigação prossegue para identificar e capturar os envolvidos.