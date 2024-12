PM surpreende marido e mulher quando transitavam com carro roubado em Diadema

Na tarde de segunda-feira (23), policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante o patrulhamento pelo bairro Jardim Canhema em Diadema, visualizou no contra fluxo da via, o veículo, “corolla Cross”, ocupado por um casal, o qual foi anunciado pela manhã como produto de roubo, onde imediatamente a equipe policial fez o retorno para abordagem.

Realizada a busca pessoal no condutor e passageira, nada de ilícito foi encontrado, porém foi verificado que o condutor abordado já possuía passagens pela polícia, pelos crimes de roubo e receptação.

Questionado a respeito, relatou aos policiais militares que iria receber o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para retirar o veículo pelo bairro Paulicéia em Diadema e entregar no bairro Jabaquara em São Paulo. A esposa do indiciado alegou desconhecer sobre a procedência do veículo.

Fatos apresentados no 3º Distrito Policial de Diadema, onde o Delegado presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Roubo, permanecendo o autor a disposição da justiça, sendo o carro devolvido para a vítima.