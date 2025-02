PM surpreende criminosos durante roubo a posto de combustível na Zona sul

Na noite desta quarta-feira (19), uma equipe policial do 27º BPM/M, que se deslocava para atender uma ocorrência de violência doméstica, foi acionada por um transeunte informando sobre um roubo em andamento em um posto de combustível localizado na Avenida Dona Belmira Marin.

Diante da denúncia, os policiais seguiram imediatamente para o local e surpreenderam dois indivíduos com as características informadas. Ao receberem a ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi detido pela equipe. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um revólver Taurus calibre .38, contendo cinco munições, sendo três intactas e duas picotadas.

Com o apoio de mais viaturas da área, o segundo suspeito foi localizado e detido. Em sua posse, os agentes encontraram o dinheiro subtraído e o celular da vítima. Ambos receberam voz de prisão no local, tiveram seus direitos constitucionais lidos e foram conduzidos ao 101º Distrito Policial. Os bens roubados foram devolvidos à vítima, que reconheceu os suspeitos como autores do crime.

Após os procedimentos legais, os detidos permaneceram à disposição da Justiça.