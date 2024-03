PM salva família após incêndio em residência no Guarujá

A Polícia Militar salvou uma família durante incêndio que atingiu uma residência na rua Santa Rosa, no bairro Pae Cara, no Guarujá, litoral de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (15).

A equipe do 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi acionada e, no local, viu a casa tomada por chamas e as vítimas presas no subsolo, incluindo um bebê, de apenas 8 meses. Mesmo com o fogo, os agentes entraram no local e subiram dois lances de escada para resgatar as vítimas.

Os policiais priorizaram o salvamento da criança, seguido da mãe, a filha mais velha, uma tia que estava acamada e um casal de idosos.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos leves. As chamas na residência foram extintas.