PM Rodoviária prende mulher com 40 tijolos de maconha no interior de SP

Uma mulher, de 21 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (7) por transportar 40 tijolos de maconha, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado. A Polícia Rodoviária realizou a detenção, com apoio de uma equipe do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que localizou as drogas em duas malas de viagem.

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizavam a Operação Impacto na Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), quando abordaram um ônibus de viagem. Durante a vistoria, localizaram duas malas com 40 tijolos de maconha pertencentes a uma passageira.

Segundo a PM, a suspeita teria recebido as drogas na cidade de Cascavel, no Paraná, e entregaria as malas no Terminal Rodoviário da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Após pesada, a droga totalizou mais de 25 quilos de maconha.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santa Cruz do Rio Pardo.