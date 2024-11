PM Rodoviária prende motorista que transportava mais de 100 kg de maconha no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quarta-feira (13), um carro com mais de 100 quilos de maconha na carroceria, na Rodovia Fortunato Petrini, em Cândido Mota, no interior de São Paulo. O motorista foi preso em flagrante.

A equipe fiscalizava a região quando desconfiou do veículo do suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi interceptado no quilômetro 461 da rodovia.

Após desembarcar do veículo, o homem tentou fugir por dentro de um milharal, mas foi detido. Durante a vistoria no carro, os militares encontraram um celular e R$ 448 em espécie. Ao todo, 117 tijolos da droga foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) de Assis para perícia.

O suspeito foi levado à delegacia de Cândido Mota, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.