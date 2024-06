PM Rodoviária prende irmãos com 500 kg de pasta base em Campinas

Dois irmãos foram presos com cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína na tarde desta segunda-feira (3), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas.

Uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estava em patrulhamento, quando suspeitou de um carro com a suspensão traseira rebaixada. Os policiais deram a ordem de parada para o veículo na rodovia Anhanguera, mas o motorista fugiu. O acompanhamento aconteceu por alguns quilômetros, até ser abordado na avenida na avenida Governador Pedro de Toledo, com o apoio do policiamento territorial. A dupla ainda tentou fuga a pé, mas foi detida.

Durante as buscas no veículo, os policiais encontraram vários tijolos de pasta base de cocaína escondidos no porta-malas e no banco traseiro. De acordo com a polícia, havia cerca de 500 quilos da droga no carro.

A ocorrência está em andamento e é apresentada na 2ª Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas.