PM Rodoviária prende homem que contrabandeava mais de 200 mil maços de cigarros em Pirajú

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na tarde de sábado (17), um homem flagrado contrabandeando mais de 200 mil maços de cigarro. A prisão aconteceu na Rodovia Raposo Tavares, na região de Pirajú, interior de São Paulo.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizavam a Operação Impacto quando suspeitaram do motorista de um caminhão Ford/Cargo e o abordaram.

Durante vistoria no compartimento de carga do caminhão, encontraram diversas caixas de cigarros oriundas do Paraguai, sem comprovação fiscal.

No total, foram apreendidos 250 mil maços de cigarros. O homem foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Marília, onde o caso foi registrado.