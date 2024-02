PM Rodoviária prende homem com tijolos de maconha em Campinas

Um homem, de 32 anos, foi preso por tráfico de drogas na Rodovia dos Bandeirantes, na altura da cidade de Campinas, interior de São Paulo. O flagrante aconteceu na tarde desta terça-feira (13). Na ocasião, seis tabletes de maconha foram apreendidos.

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária faziam patrulha quando viram um veículo com um pneu furado, que estava parado no lado errado da via, correndo risco de batida. Assim que o abordaram, notaram um comportamento suspeito do condutor.

Durante buscas no veículo, foram localizados seis tijolos de maconha, que após somados totalizaram 6,4 kg da droga. Foi apreendida também a quantia de R$ 798,10.

As drogas foram apreendidas e o homem, boliviano, foi detido. O caso foi registrado como tráfico de drogas no Plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.