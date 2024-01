PM Rodoviária prende homem com mais de 550 celulares sem nota fiscal em Quadra

A Polícia Militar Rodoviária prendeu nesta terça-feira (23) um homem flagrado transportando em uma caminhonete 550 aparelhos celulares de alto valor sem nota fiscal. A prisão aconteceu no km 157 da Rodovia Presidente Castello Branco, no município de Quadra, interior de São Paulo.

A equipe do 5 Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizava uma ação policial quando abordou um veículo Chevrolet/S-10, com placas da cidade de Cascavel, no Paraná.

Durante a vistoria veicular, foram localizados nas forrações de portas do compartimento de cargas e caixas de rodas 550 aparelhos celulares.

O homem não tinha comprovação fiscal da mercadoria e foi preso em flagrante, sendo conduzido para o Departamento de Polícia Federal de Sorocaba, onde o caso foi registrado.