PM Rodoviária prende homem com 350 mil maços de cigarros contrabandeados no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 350 mil maços de cigarros contrabandeados em meio a carga de um caminhão, na quarta-feira (26). A apreensão aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O motorista foi preso em flagrante no local.

Durante o desdobramento da Operação Impacto, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) suspeitou de um motorista que passava pelo quilômetro 310 da rodovia Marechal Rondon.

Momentos depois, os policiais realizaram a abordagem e encontraram no compartimento de carga cerca de 700 caixas com maços de cigarros. Tudo foi encaminhado à Receita Federal, onde a contagem será concluída.

Segundo as informações, o suspeito havia recebido as caixas no Paraguai. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília.

Ônibus interestadual é interceptado, e drogas são apreendidas com passageira em Andradina

Mais de 16 quilos de maconha foram apreendidos com uma passageira de um ônibus de viagem na quarta-feira (26). A ação contou com a ajuda de um cão do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que indicou a localização dos entorpecentes.

A prisão da mulher aconteceu no quilômetro 655, da Rodovia Marechal Rondon, em Andradina, no interior de São Paulo.

Policiais da Força Tática e do Baep realizavam a Operação Impacto quando abordaram um ônibus para fiscalização.

Durante a vistoria no bagageiro, o cão apresentou diferença no comportamento ao se aproximar de uma das malas. Nela, foram encontrados seis tijolos de maconha e outros sete pacotes com skunk. A passageira, responsável pela mala, foi identificada e presa no local.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Andradina.