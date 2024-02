PM Rodoviária prende cinco por tráfico internacional de drogas em Itu

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam cinco homens suspeitos de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. O flagrante aconteceu no domingo (11), no quilômetro 74 da Rodovia Presidente Castello Branco, em Itu.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram um ônibus de linha internacional que tinha saído de Puerto Suárez, na Bolívia, e tinha como destino a cidade de São Paulo. Em buscas realizadas no interior do veículo, foram localizados 21 tijolos de pasta base de cocaína, totalizando 23,5 quilos. A droga estava escondida nos encostos dos assentos de cinco poltronas de passageiros estrangeiros.

Diante dos fatos, os cinco suspeitos foram presos por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada no Departamento de Polícia Federal em Sorocaba.