PM Rodoviária encontra cerca de 2 toneladas de maconha escondidas em caminhão

A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens, de 25 e 30 anos, após serem flagrados transportando cerca de duas toneladas de maconha, na manhã deste sábado (10), em Palmital, interior do Estado.

O flagrante foi realizado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV). Os policiais realizavam fiscalização pela Rodovia Raposo Tavares, por meio da Operação Impacto, quando abordaram um caminhão de São Bernardo do Campo, que tracionava um semirreboque de Minas Gerais, ocupado por duas pessoas – motorista e passageiro.

Durante vistoria, no compartimento de carga da carreta, foram encontrados 83 fardos de maconha, que somaram 1,9 tonelada.

O material e veículos, assim como três celulares e R$ 1.152 em espécie, foram apreendidos. A dupla foi presa em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas, e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça. O caso foi registrado na delegacia do município.