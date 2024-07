PM Rodoviária descobre fraude e encontra carga de cigarros contrabandeada em ônibus em SP

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária interceptaram um ônibus de viagem carregado com cigarros contrabandeados na quarta-feira (24), em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a PM, um suspeito despachou a carga no coletivo com uma nota fiscal que correspondia a um carregamento de fitas adesivas. Foram apreendidos 800 maços de cigarro.

Durante a ação policial no km 24 da rodovia Presidente Castello Branco, a equipe abordou o ônibus e encontrou os maços de cigarro no compartimento de carga. Ao verificar a nota fiscal, os policiais descobriram a fraude, usada para burlar a fiscalização.

A mercadoria havia sido despachada por um suspeito, em Presidente Prudente, no interior paulista. O coletivo saiu de Campo Grande (MS) e teria como destino à capital paulista, onde possivelmente seria recebida por outro envolvido no crime.

Todo o material foi apreendido no local. Um inquérito foi instaurado e as investigações prosseguem. O caso foi encaminhado à Polícia Federal e registrado como contrabando.