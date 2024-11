PM Rodoviária apreende quatro armas ilegais em ônibus de viagem no interior

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta segunda-feira (25) quatro pistolas escondidas no forro falso de um cobertor. A apreensão foi resultado de uma abordagem a um ônibus de viagem no município de Palmital, interior de São Paulo, durante a Operação Impacto. Duas mulheres, de 21 e 35 anos, foram presas em flagrante.

A equipe fazia o policiamento no quilômetro 414 da Rodovia Raposo Tavares quando abordou o ônibus. O veículo havia partido de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista.

Durante as buscas, a equipe notou o nervosismo de uma das passageiras. Ao revistar a bagagem, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao mexerem na coberta da mulher, perceberam um peso desproporcional. Foi então que os policiais encontraram um forro falso, onde estavam escondidas quatro pistolas, cada uma acompanhada de dois carregadores.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita foi contratada por outra mulher, que também estava no ônibus, para realizar o transporte. O caso foi encaminhado à Delegacia de Palmital, onde foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo.