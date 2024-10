PM Rodoviária apreende quase 600 kg de maconha no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, neste sábado (19), quase 600 quilos de maconha em veículos usados por motoristas suspeitos de envolvimento com o tráfico. Dois homens foram presos e identificados na rodovia Marechal Rondon, nos municípios de Pirajuí e Bauru, no interior de São Paulo.

Durante uma operação contra o tráfico de drogas, os militares fiscalizavam veículos que passavam pela região de Bauru. A equipe suspeitou de dois carros em que motoristas saíram da fila de veículos e iniciaram a fuga.

Os agentes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º batalhão, iniciaram as buscas pelo km 300 da rodovia e localizaram um dos carros na Rua dos Eletricistas, em Bauru.

Ao vistoriarem o porta-malas e o banco traseiro do veículo, apreenderam 330 tijolos de droga e um saco com skunk, uma variação da maconha. Ao todo, totalizaram 296 quilos de entorpecentes. O motorista foi preso.

Uma hora e meia depois, uma equipe do mesmo batalhão patrulhava a via em frente à base policial de Pirajuí.

Os militares deram sinal de parada a um veículo que passava, mas o motorista ignorou e fugiu. Ele foi acompanhado pelos policiais, que o abordaram no estacionamento de um hotel.

As buscas resultaram na segunda apreensão, que somou mais 256 quilos da droga. As substâncias estavam no porta-malas do carro e o homem foi preso.

Os dois casos foram registrados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade como tráfico de drogas.