PM Rodoviária apreende quase 400 kg de maconha no interior de São Paulo

Uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária em Boituva, interior do estado, resultou na apreensão de quase 400 quilos de maconha vindos do Paraná, na manhã desta terça-feira (5). O motorista, de 49 anos, responsável pelo transporte da droga, foi preso em flagrante.

Os policiais do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) faziam o policiamento no pedágio da rodovia Castelo Branco, quando abordaram um veículo suspeito.

Durante as buscas, a equipe encontrou 486 tijolos de maconha no banco do passageiro e no porta-malas. Ao todo, foram contabilizados 380 quilos da droga. Também foram recolhidos um rádio comunicador e um rastreador.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista transportava as drogas do Paraná com destino até a capital paulista.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Boituva. Os entorpecentes foram encaminhados para a incineração.