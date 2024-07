PM Rodoviária apreende mais de 600 kg de pasta base de cocaína no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária encontrou, na segunda-feira (1º), um caminhão que transportava mais de 600 quilos de pasta base cocaína no compartimento de carga. A apreensão aconteceu em Guapiaçu, na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Em uma ação conjunta com a Polícia Federal, os militares realizavam fiscalizações na rodovia Assis Chateaubriand quando suspeitaram do motorista e abordaram o veículo.

Durante a vistoria, os policiais encontraram a droga dentro do compartimento de carga. O motorista foi detido no local. Segundo a polícia, ele foi contratado para fazer o transporte da droga. A apreensão representa um prejuízo que pode passar dos R$ 265 milhões ao crime organizado, caso a droga fosse vendida em países da Europa ou Ásia.

Um segundo veículo que fazia a função de batedor foi identificado pelos policiais. O motorista conseguiu fugir a pé. O carro foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em São José do Rio Preto.