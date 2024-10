PM Rodoviária apreende mais de 60 kg de drogas no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quinta-feira (24) mais de 60 quilos de drogas em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. O motorista, que tentou fugir da abordagem, foi preso em flagrante. Ele transportava as drogas de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com destino a Aparecida do Norte, também no interior de SP.

Durante policiamento da Operação Impacto na Rodovia Orlando Quagliato, a equipe parou um carro suspeito. O motorista, de 33 anos, atendeu à ordem de parada, mas pouco depois acabou fugindo. Após breve acompanhamento, ele entrou em uma estrada de terra sem saída e foi abordado pelos policiais.

Em vistoria ao veículo, a equipe encontrou 85 tijolos de maconha que estavam no porta-malas, e um tijolo de crack, que estava no banco do passageiro. Ao todo, foram apreendidos 65,5 quilos de drogas.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo.