PM Rodoviária apreende mais de 500 kg de maconha no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 307 tijolos de maconha, que totalizaram mais de 500 quilos. As drogas estavam em um carro que foi abordado na rodovia Castelo Branco, em Tatuí, no interior de São Paulo, na quinta-feira (15).

Equipes do 5º Batalhão estavam em patrulhamento, quando notaram que um motorista dirigia em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo suspeito, dando início a um acompanhamento.

Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira às margens da via. Os policiais entraram na mata e encontraram o carro com diversos tijolos de drogas. O motorista, porém, fugiu.

Os militares solicitaram o apoio de outras equipes, bem como do Helicóptero Águia 21 para as buscas do suspeito, mas ele não foi localizado.

As drogas e o carro foram apreendidos e encaminhados à perícia. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Tatuí.