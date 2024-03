PM rodoviária apreende mais de 200 celulares sem nota fiscal no interior de SP

A Polícia Rodoviária apreendeu na segunda-feira (4) uma carga de mais de 200 celulares em Regente Feijó, no interior de São Paulo. Os aparelhos estavam no porta-malas de um carro. A abordagem aconteceu na Rodovia Raposo Tavares.

Os policiais da 2ª Cia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam a Operação Impacto na região quando suspeitaram de um homem que conduzia um veículo na Rodovia, momento em que o abordaram.

Durante vistoria no porta-malas do carro, os policiais encontraram os smartphones. Perguntado sobre os celulares, o homem disse que os pegou na cidade de Cianorte, no Paraná, e que transportaria os celulares até Maracaí, no interior paulista. O suspeito não tinha comprovante fiscal dos celulares.

Os aparelhos foram apreendidos e a ocorrência foi apresentada na Receita Federal de Presidente Prudente, onde o indiciado foi ouvido e depois liberado.