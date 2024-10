PM Rodoviária apreende 500 mil maços de cigarros contrabandeados no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, no domingo (6), 500 mil maços de cigarros contrabandeados. De acordo com a polícia, a mercadoria saiu do Paraguai e seria entregue em Tatuí, no interior de São Paulo.

Os militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam fiscalização na região de Itararé quando suspeitaram do caminhão, que possuía placas que não correspondiam ao modelo do veículo. A abordagem aconteceu na vicinal Virgílio Holtz.

Ao notar a presença policial, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado. A equipe encontrou as caixas com os maços contrabandeados na carga do caminhão. Segundo os policiais, o homem havia sido “contratado” para fazer o transporte da mercadoria contrabandeada.

Após ser flagrado por contrabando e adulteração de sinal identificador, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Sorocaba, onde o caso foi registrado.