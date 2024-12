PM Rodoviária apreende 357 tijolos de maconha durante operação no interior

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na segunda-feira (16), 357 tijolos de maconha durante uma operação na rodovia Raposo Tavares. Os policiais atuaram em conjunto com a equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP), da Polícia Federal. O motorista foi preso em flagrante.

A equipe abordou um veículo suspeito enquanto fazia o policiamento na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Durante as buscas, os policiais encontraram mais de 230 quilos de maconha, transportados no banco traseiro e no porta-malas.

O caso foi registrado na Polícia Federal de Presidente Prudente, para onde o motorista foi encaminhado.