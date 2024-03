PM resgata mulher vítima de cárcere privado há 3 anos em Arujá

A Polícia Militar (PM) resgatou uma vítima de cárcere privado e violência doméstica, na noite desta segunda-feira (18), em Arujá. A denúncia, feita de forma anônima, levou a equipe até a vítima, que vivia em cárcere há três anos.

Os policiais, acionados pelo Centro de Operações da PM (Copom), se deslocaram até o endereço indicado. No local a equipe descobriu que a vítima não tinha acesso às chaves e nem a um telefone celular.

Pouco tempo depois, o suspeito chegou em casa e abriu a porta. De acordo com os policiais que participaram da ocorrência, a vítima se mostrou receosa em confirmar o caso, mas acabou relatando a situação de cárcere e violência doméstica.

A mulher comentou que tinha medo de seu cônjuge, que a ameaçava sobre lhe deixar desamparada e tirar a guarda do filho do casal, de um ano, caso ela o denunciasse. Desde o início do relacionamento, ele demonstrava ciúmes, proibindo de sair de casa, além de se mostrar agressivo. Com medo das ameaças, a vítima nunca o denunciou.

O autor e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Arujá, onde a vítima prestou depoimento e o homem teve a prisão em flagrante decretada pelos crimes de cárcere privado e violência doméstica.

Como denunciar

Em caso de violência doméstica é possível denunciar pelo telefone, discando 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (Polícia Militar). O aplicativo SPMulher, lançado pelo governo de São Paulo neste mês, também oferece a possibilidade de a vítima registrar o boletim de ocorrência e denunciar casos de violência doméstica e familiar.