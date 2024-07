PM resgata motorista e ajudante feitos reféns no Grajaú

A Polícia Militar recuperou uma carga avaliada em cerca de R$16,5 mil e resgatou dois homens, de 34 e 29 anos, feitos reféns na manhã desta terça-feira (30). As vítimas realizavam entregas na região do Grajaú, zona sul da capital, quando foram abordadas pelos assaltantes.

A equipe do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) recebeu a informação sobre o roubo de carga via Central de Operações da PM (Copom) e iniciou a busca na região. Seguindo a descrição do veículo, os policiais encontraram o carro envolvido. Com a aproximação da viatura o motorista desembarcou e tentou fugir a pé, sendo detido logo em seguida.

As vítimas, que foram mantidas na cabine, contaram aos policiais que os assaltantes teriam desembarcado a mercadoria em um endereço na região. A dupla descreveu o lugar onde as 231 caixas de produtos alimentícios roubados foram descarregadas. Após cercar o local, a equipe prendeu outro suspeito e recuperou 154 caixas.

Os dois homens suspeitos de participar do assalto foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados ao 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias), onde o caso foi registrado como roubo a interior de veículo e localização/apreensão de objetos.