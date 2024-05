PM recupera mais de R$ 200 mil em medicamentos furtados no centro de SP

Mais de R$ 200 mil em medicamentos diversos foram recuperados pela Polícia Militar em um imóvel na região da Sé, no centro de São Paulo, na segunda-feira (27). Os produtos foram furtados de uma farmácia no Cambuci durante a madrugada.

A gerente do estabelecimento foi informada pelo serviço de segurança sobre o furto de um lote de medicamentos. Ela registrou um boletim de ocorrência. Uma antena, acoplada na caixa onde estavam as mercadorias, levou os policiais até o endereço.

Já na rua, os agentes localizaram um carro com queixa de roubo, que teria sido usado pelos suspeitos para furtar a farmácia. Foram encontrados dois sacos de medicamentos no veículo.

A equipe também fez buscas no imóvel onde o carro estava estacionado e achou mais três sacos com as mesmas mercadorias. Ninguém foi encontrado no local.

Os medicamentos foram apreendidos e, posteriormente, devolvidos à representante da farmácia. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 8° Distrito Policial do Brás, que segue com as investigações para prender os envolvidos no crime.