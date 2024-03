PM recupera carga roubada avaliada em R$ 35 mil em São Paulo

A Polícia Militar (PM) recuperou uma carga roubada de caixas de cigarro avaliadas em R$ 35 mil. O crime aconteceu no Grajaú, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira (14).

A equipe estava em patrulhamento quando foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) e se deslocou ao endereço. Os policiais encontraram no local duas vítimas, funcionários da empresa de transportes, que foram abordadas por cinco suspeitos. O bando fugiu com 7,4 mil carteiras de cigarro.

Durante o patrulhamento pela região, os policiais encontraram o carro com as características descritas pelas vítimas. Dois suspeitos que estavam no veículo perceberam a aproximação da viatura e fugiram até a entrada de uma viela, onde a dupla desembarcou e fugiu.

No veículo, toda a carga roubada foi encontrada pela PM. Uma equipe seguiu na direção para onde os suspeitos correram, mas não conseguiu localizá-los. Os PMs notaram que o carro tinha as placas adulteradas.

O caso foi registrado como roubo de carga e adulteração de sinal identificador de veículo no 101°Distrito Policial (Jardim Imbuias). A Polícia Civil tenta identificar os suspeitos envolvidos no crime.