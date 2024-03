PM recupera carga roubada, avaliada em R$ 1,3 mil, em São Paulo

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 33 e 39 anos, especializados em roubo de cargas, e recuperou os itens avaliados em R$ 1,3 mil. Um simulacro foi apreendido. A ocorrência aconteceu na quarta-feira (27), no Grajaú, na zona sul de São Paulo.

A equipe patrulhava a região quando foi acionada para atender à ocorrência. O setor de inteligência informou aos policiais sobre um roubo que havia acabado de acontecer na região. Em seguida, durante o patrulhamento, os policiais identificaram dois homens em atitude suspeita descarregando as mercadorias.

Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. Em meio a carga recuperada, um simulacro de arma de fogo foi apreendido. Uma mulher, de 43 anos, que transportava a mercadoria, compareceu à delegacia e reconheceu os itens subtraídos.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a mulher realizava entregas de uma empresa de vendas on-line quando um dos criminosos a ameaçou com o simulacro, enquanto o outro retirava a carga do porta-malas. Em seguida, eles fugiram, e a vítima ligou para a polícia, que logo depois localizou os envolvidos.

A dupla foi presa e encaminhada à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo, receptação e localização/entrega de objetos no 101º Distrito Policial (Jardim Embuias).