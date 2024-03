PM recupera carga e apreende arma após suspeitos tentarem assaltar caminhoneiro em SP

A Polícia Militar recuperou uma carga, avaliada em R$ 25 mil, e apreendeu uma arma e uma moto após suspeitos tentarem assaltar um caminhoneiro na região do Jardim das Imbuias, na zona sul de São Paulo, na quarta-feira (20).

As equipes do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estavam em patrulhamento quando foram informadas sobre um roubo com retenção de vítima na região. Os policiais foram até o endereço informado e encontraram o caminhoneiro e o veículo.

A vítima informou aos policiais que os suspeitos ficaram sabendo por telefone sobre a presença da polícia na região, então fugiram do local, deixando ele, a caminhonete e uma motocicleta utilizada durante o roubo.

Ainda nas proximidades, a equipe encontrou um revólver da marca Taurus e, posteriormente, localizaram a carga roubada de produtos de limpeza em um imóvel abandonado em uma viela.

A motocicleta usada no crime e a caminhonete da vítima passaram por perícia para encontrar vestígios que ajudem a identificar os envolvidos no crime. A carga foi devolvida para o caminhoneiro. O caso foi registrado no 101° Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, que segue com as investigações para encontrar os assaltantes.